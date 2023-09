Stupeur à l'OL, cette révélation inquiétante sur le nouvel entraineur

Benjamin Labrousse

Ce samedi, l’OL a officialisé la venue attendue de Fabio Grosso comme nouvel entraîneur des Gones. Attendu au tournant, alors que le club rhodanien réalise un début de saison catastrophique, le technicien italien paraît peu expérimenté. D’ailleurs, un ancien coéquipier de Grosso a lâché une révélation inquiétante quant au nouveau coach lyonnais.

C’est assurément l’une des belles histoires de ce début de saison. Auteur d’une entame d’exercice 2023-2024 catastrophique avec seulement un point pris en quatre matchs, l’OL a décidé de se séparer de son entraîneur Laurent Blanc lundi dernier. Après avoir sondé plusieurs profils, le club lyonnais a finalement opté pour le retour de son ancien joueur Fabio Grosso comme nouveau coach.

Grosso, un entraîneur en manque d’expérience

Une décision pour le moins étonnante, tant le champion du monde 2006 paraît inexpérimenté. Après des passages éclair à Bari, Vérone, Brescia et Sion, Fabio Grosso a connu une belle saison avec Frosinone en Série B l’an passé. Libre après avoir réussi à faire remonter le club au sein de l’élite du football italien, l’ancien latéral gauche débarque donc à l’OL avec la lourde tâche de redorer le blason du club rhodanien

« Il n’est jamais devenu un leader par la suite »