C’est bouclé, le successeur de Laurent Blanc arrive à l’OL

Pierrick Levallet

Auteur du pire début de saison de l'histoire de l'OL, Laurent Blanc a été démis de ses fonctions seulement un an après son arrivée. Et le club lyonnais a déjà trouvé son remplaçant. La formation olympienne devrait accueillir Fabio Grosso très prochainement. La venue de l'ancien latéral gauche italien est d'ailleurs en train de se confirmer.

Un peu moins d’un an après son arrivée, Laurent Blanc n’est déjà plus l’entraîneur de l’OL. Victime de ses mauvais résultats et du pire début de saison de l’histoire du club rhodanien, l’ancien technicien du PSG a été démis de ses fonctions. La direction lyonnaise n’a d’ailleurs pas perdu de temps pour lui trouver un remplaçant.

L’OL tient le remplaçant de Laurent Blanc, du lourd se prépare https://t.co/pOQUcSV3j2 pic.twitter.com/7Qfy8CE9Pd — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

L'OL a trouvé le remplaçant de Laurent Blanc

Si Jean-François Vulliez dirigera les Gones ce dimanche pour la rencontre face au Havre, c’est Fabio Grosso qui devrait arriver pour remplacer Laurent Blanc. Selon L’Equipe , l’OL aurait fini par se mettre d’accord avec l’ex défenseur italien, qui officiait à Frosinone en Serie A, après avoir multiplié les pistes sur le marché.

Arrivée imminente pour Fabio Grosso