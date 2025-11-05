Transfert de Cristiano Ronaldo : Le match qui a fait tout rater

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une histoire de détails. A un match près, et une masterclass face à la défense de Manchester United, Cristiano Ronaldo n'aurait pas arboré la tunique des Red Devils à son arrivée en Angleterre à l'été 2003, mais celle de l'équipe qui allait devenir invincible la saison suivante : Arsenal. Il raconte.

Cristiano Ronaldo a tout gagné dans sa carrière, à l'exception du Saint-Graal en sélection : la Coupe du monde. A 41 ans en juin prochain, il disputera sans doute son sixième et dernier Mondial avec le Portugal. Le quintuple Ballon d'or pourrait ramener pour la première fois de l'histoire de son pays le trophée le plus convoité du football de sélection avant d'éventuellement raccrocher après plus de 22 ans de carrière.

«J’aime l’équipe» Une carrière qui a débuté au Sporting Lisbonne et qui s'est poursuivie à Manchester United. Néanmoins, si le match de pré-saison entre le club portugais et les Red Devils n'avaient pas eu lieu, Ronaldo aurait rejoint Thierry Henry à Arsenal en 2003. « J’ai rencontré Wenger et j’allais venir avant que John O’Shea force Ferguson à me recruter ? Histoire vraie. Le passé, c’est le passé, ça fait partie de la vie. Honnêtement, quand je regarde Arsenal, je vois toujours ce club comme un rival. J’étais presque là-bas. Je ne vais pas dire que j’avais de la passion pour le club, mais j’aime l’équipe, j’aime quand ils gagnent à cause de cette histoire justement ».