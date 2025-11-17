Transfert de Barcola : Le PSG prêt à prendre une décision fracassante !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola fait partie de ces joueurs pour lesquels une prolongation de contrat est envisagé. La question est maintenant de savoir si l’international français veut s’inscrire sur le long terme avec le club de la capitale. Et voilà que si la réponse est négative, le PSG ne devrait pas hésiter à vendre Barcola l’été prochain.

Alors que le PSG a semble-t-il bouclé la prolongation de Willian Pacho, d’autres sont sur le feu actuellement. Ce serait notamment le cas de Bradley Barcola. Alors que l’international français est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale, les prochains mois seraient déterminants. En effet, soit Barcola prolonge avec le PSG, soit il est vendu lors du prochain mercato estival.

« L’urgence pour le PSG… » C’est Fabrice Hawkins qui a expliqué pour After Paris à quel point le dossier Bradley Barcola était entré dans une phase importante au PSG. En effet, le journaliste RMC a fait savoir : « L’urgence, pour le PSG, je pense que le plus urgent, notamment étant donné sa place dans le 11 et parce que s’il venait à ne pas prolonger ça poserait des questions de remplacement, c’est Bradley Barcola. C’est un dossier, je ne vais pas dire sensible ».