Transfert de Barcola : La star signée par Riolo pour le remplacer au PSG !

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola se retrouverait aujourd'hui ciblé par Liverpool. Pas contre se séparer du Français moyennant au moins 100M€, le club de la capitale devrait ensuite le remplacer dans l'effectif de Luis Enrique. Et voilà que Daniel Riolo a une préférence pour le successeur de Barcola à Paris.

Pour le moment, le PSG n'a bouclé qu'une arrivée lors de ce mercato estival : Renato Marin. Toutefois, les prochains renforts sont imminents pour Luis Enrique, qui devrait prochainement accueillir Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Ça pourrait aussi bouger au sein de l'attaque du PSG. En effet, Bradley Barcola serait visé par Liverpool. Un départ qui devrait alors être pallié et pour remplacer le Français, le nom de Rodrygo (Real Madrid) circule.

Rodrygo pour remplacer Barcola au PSG ? Ce mercredi soir, dans L'After Foot, il a été question du potentiel départ de Bradley Barcola et de son successeur au PSG. « Demain, si Barcola s'en va et qu'à l'arrivée, tu as le choix entre Rodrygo et Akliouche, tu fais quoi ? », a alors demandé Daniel Riolo à Walid Acherhour. Ce à quoi ce dernier a répondu : « Pour moi, Rodrygo est un meilleur joueur que Barcola ».