Transfert crucial au PSG : Il rêve de signer !

Le PSG a récemment subi un énorme coup dur avec la blessure importante à la cheville pour Achraf Hakimi. De ce fait, le club parisien pourrait tenter de recruter un latéral droit sur le mercato hivernal. D’après la presse colombienne, Paris serait sur les traces de Daniel Muñoz, évoluant à Crystal Palace. Ce samedi, le joueur de 29 ans a évoqué cet intérêt avec enthousiasme.

Le PSG va devoir réagir. Face au Bayern Munich au début du mois, Achraf Hakimi a été sévèrement taclé par Luis Diaz, et a subi une importante lésion à la cheville. Absent au moins jusqu’en 2026, le latéral marocain va beaucoup manquer à Luis Enrique.

Le PSG lorgne Daniel Muñoz Mais le PSG pourrait tenter un coup en recrutant un nouveau latéral droit sur le mercato. Dernièrement, le nom de Daniel Muñoz est revenu avec insistance. Le joueur de Crystal Palace est annoncé par plusieurs médias colombiens dans le viseur du PSG, mais également d’autres grands clubs européens.