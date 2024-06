Transfert colossal à l'OL, un accord est trouvé !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec Nottingham Forest, Moussa Niakhaté devrait défendre les couleurs de l'OL à la reprise. En effet, les Gones auraient trouvé un accord avec le défenseur central sénégalais. Alors que la visite médicale de Moussa Niakhaté serait programmée ce vendredi, John Textor devrait débourser environ 31M€ pour finaliser son transfert.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin, la direction de l'OL aimerait boucler la signature d'un nouveau défenseur central. Pierre Sage a conscience les lacunes de son effectif dans ce secteur de jeu et en a fait sa priorité. En ce sens, les Gones de John Textor auraient coché le nom de Moussa Niakhaté.

L'OL a un accord avec Niakhaté

Selon les informations de Foot Mercato , l'OL aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour finaliser le transfert de Moussa Niakhaté. En effet, les hautes sphères lyonnaises négocieraient depuis plusieurs jours, et leur travail auraient porté ses fruits.

Niakhaté va passer sa visite médicale vendredi