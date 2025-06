Transfert : Ce joueur de l'OM va suivre Kolo Muani ?

Devenu l’un des leaders du nouveau projet mené par Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi fait beaucoup parler de lui en ce moment. Le défenseur central argentin plairait beaucoup en Serie A et après l’AS Roma ce serait un autre club italien qui aimerait tenter sa chance, avec la Juventus.

Les joueurs de l’ OM vont sans aucun doute être sollicités en ce mercato estival. Cela a déjà été le cas avec Luis Henrique , qui est le premier joueur à quitter Marseille en cette fin de saison, avec un transfert vers l’ Inter . Et ça ne fait que commencer, puisque les prochaines semaines s’annoncent agitées !

D’autres joueurs semblent avoir tapé dans l’œil des clubs à l’étrangers et cela serait notamment le cas de Leonardo Balerdi . Capitaine de l’ OM de Roberto De Zerbi , l’Argentin serait notamment suivi par l’ AS Roma , où les dirigeants voudraient l’offrir au nouveau coach Gian Piero Gasperini . Mais à moins d’une offre indécente, il devrait rester à Marseille.

Après la Roma, la Juventus ?

Sauf que la situation pourrait devenir de plus en plus compliquée ! La Gazzetta dello Sport nous apprend ce vendredi qu’un autre gros club de Serie A serait sur le coup pour Leonardo Balerdi et il s’agirait de la Juventus. Aux prises avec une grosse révolution les Bianconeri voudraient miser sur le joueur de l'OM, qui pourrait rejoindre Randal Kolo Muani, prêté par le PSG.