Transfert avorté : La réponse fracassante lâchée par l'ASSE qui a dégoûté le Paris FC !

Promu en Ligue 1, le Paris FC a recherché un buteur tout au long de l'été. Après avoir pensé à Matthis Abline, les Parisiens sont allés voir du côté de l'ASSE avec Lucas Stassin. Etant donné la relégation des Verts en Ligue 2, il y avait peut-être une ouverture avec le Belge. mais encore fallait-il que le PFC mette le prix et visiblement, la somme demandée pour Stassin était astronomique.

Comme le10sport.com vous l'avait révélé, malgré la relégation en Ligue 2, l'ASSE voulait absolument continuer avec Lucas Stassin. Les Verts sont arrivés à leurs fins puis le Belge est toujours dans le Forez. Pourtant, cet été, l'attaquant d'Eirik Horneland était très courtisé. Dans un entretien accordé à La Dernière Heure, Stassin est d'ailleurs revenu sur son mercato agité et les raisons de son transfert avorté vers le Paris FC.

« En toute fin de mercato, c’était le Paris FC et c’est devenu assez concret » Passé à l'action pour Lucas Stassin cet été, le Paris FC s'est heurté aux exigences XXL de l'ASSE pour le buteur belge. En effet, le Stéphanois a révélé à ce propos : « Rennes est venu, il y a eu plusieurs autres clubs intéressés. Puis, en toute fin de mercato, c’était le Paris FC et c’est devenu assez concret. Mais les négociations n’ont malheureusement pas abouti ».