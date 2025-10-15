Transfert avorté au PSG : La révélation d'un attaquant de Barcelone !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2015, alors au FC Barcelone, Pedro fait ses valises pour rejoindre la Premier League et Chelsea. Mais voilà que l'attaquant espagnol aurait pu prendre une autre direction. En effet, initialement, c'est vers Manchester United que Pedro se dirigeait, lui qui a également révélé que le PSG était sur le coup à l'époque.

Au cours des dernières années, plusieurs joueurs du FC Barcelone sont passés ensuite au PSG. On peut bien évidemment penser à Neymar, mais la liste est bien remplie. Et voilà que d'autres joueurs auraient pu s'ajouter à celle-ci. Ça aurait ainsi notamment pu être le cas de Pedro. Parti du Barça en 2015 pour Chelsea, l'Espagnol était alors ciblé par le PSG.

« L'affaire était presque conclue » Interrogé par FourFourTwo, Pedro a raconté son transfert à Chelsea et l'échec de sa signature à Manchester United. Celui qui était également pisté par le PSG a alors révélé : « Pourquoi je ne suis pas allé à Manchester United ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, l'affaire était presque conclue. Ils ont mis trop de temps à se décider, la saison allait commencer et je ne voulais plus attendre ».