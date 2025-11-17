Transfert avec Luis Enrique, il suspecte un canular !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti s'est bâti une belle réputation. Et ce, dès la Coupe du monde U20 en 2013 avec l'équipe de France. Le FC Barcelone a alors eu des vues sur sa progression et s'est jeté sur ses traces pour un transfert à l'été 2016. Pour Génération After, Umtiti a raconté comment s'est déroulé son transfert au FC Barcelone sous Luus Enrique pour lequel il a initialement cru à une blague.

Avant de devenir l'entraîneur du PSG et celui qui a offert le premier sacre en Ligue des champions de l'histoire du club parisien la saison dernière, Luis Enrique a soulevé ce trophée avec le FC Barcelone 10 ans auparavant. Le technicien espagnol tenait les rênes de l'effectif blaugrana le temps de trois saisons entre 2014 et 2017. Un an avant son départ, Enrique faisait en sorte de recruter Samuel Umtiti.

«Je pensais que c'était une blague» Pendant son passage lors de l'émission de Génération After vendredi sur les ondes de RMC, Samuel Umtiti a livré les coulisses de cette opération qui a duré plusieurs mois avec diverses supervisions de la part d'observateurs du FC Barcelone lorsque l'enfant de l'académie de l'OL jouait pour le pensionnaire de Ligue 1. « C'était à l'époque Sergi Darder avec qui je m'entendais super bien. On parlait foot, c'était tellement bien et je lui dis : « tu sais moi, je vais aller à Barcelone un jour ». Lui il me voyait et me disait, tu peux aller à Barcelone tous les jours. Et un jour, il me dit : « Sam, il y a un mec de Barcelone qui aimerait te parler. Il veut rentrer en contact avec toi ». Qu'est-ce qu'il me raconte lui, je lui dis : « prends mon numéro, fais ce que tu veux. Même si tu veux le donner au vendeur là-bas sur la plage à Barcelone tu peux, tant que je vais à Barcelone ». Et il m'a dit qu'il allait m'appeler. Je pensais que c'était une blague, vraiment ».