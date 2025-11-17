Transfert avec Luis Enrique, il suspecte un canular !

A l'Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti s'est bâti une belle réputation. Et ce, dès la Coupe du monde U20 en 2013 avec l'équipe de France. Le FC Barcelone a alors eu des vues sur sa progression et s'est jeté sur ses traces pour un transfert à l'été 2016. Pour Génération After, Umtiti a raconté comment s'est déroulé son transfert au FC Barcelone sous Luus Enrique pour lequel il a initialement cru à une blague.
Avant de devenir l'entraîneur du PSG et celui qui a offert le premier sacre en Ligue des champions de l'histoire du club parisien la saison dernière, Luis Enrique a soulevé ce trophée avec le FC Barcelone 10 ans auparavant. Le technicien espagnol tenait les rênes de l'effectif blaugrana le temps de trois saisons entre 2014 et 2017. Un an avant son départ, Enrique faisait en sorte de recruter Samuel Umtiti.
«Je pensais que c'était une blague»
Pendant son passage lors de l'émission de Génération After vendredi sur les ondes de RMC, Samuel Umtiti a livré les coulisses de cette opération qui a duré plusieurs mois avec diverses supervisions de la part d'observateurs du FC Barcelone lorsque l'enfant de l'académie de l'OL jouait pour le pensionnaire de Ligue 1. « C'était à l'époque Sergi Darder avec qui je m'entendais super bien. On parlait foot, c'était tellement bien et je lui dis : « tu sais moi, je vais aller à Barcelone un jour ». Lui il me voyait et me disait, tu peux aller à Barcelone tous les jours. Et un jour, il me dit : « Sam, il y a un mec de Barcelone qui aimerait te parler. Il veut rentrer en contact avec toi ». Qu'est-ce qu'il me raconte lui, je lui dis : « prends mon numéro, fais ce que tu veux. Même si tu veux le donner au vendeur là-bas sur la plage à Barcelone tu peux, tant que je vais à Barcelone ». Et il m'a dit qu'il allait m'appeler. Je pensais que c'était une blague, vraiment ».
«Même pas à mes proches. Je n'en parlais pas»
Samuel Umtiti n'a pas caché le fait que Sergi Darder puisse être à l'origine d'un canular, d'une blague téléphonique. Cependant, ce fut bel et bien un appel d'un salarié du FC Barcelone qui lançait le processus de son recrutement à l'été 2016. « Je suis chez moi et je vois un numéro espagnol qui m'appelle. On a commencé à parler, c'était en janvier 2016. Il me dit que je faisais partie de leur short-list et qu'ils ont envie de renouveler l'effectif et surtout à ce poste de défenseur central, ils recherchent un jeune joueur depuis un petit moment. Ils me mettent la pression par contre : « Sam, il faut que tu sois bon à tous les matchs ». A partir de janvier, je savais qu'ils venaient me voir à tous les matchs, et je disais rien à personne. Même pas à mes proches. Je n'en parlais pas. Parce que souvent quand tu parles de quelque chose, il se passe toujours un truc derrière de pas positif. Je n'ai rien dit, les mois sont passés, je commençais à les rencontrer petit à petit. Ils m'ont fait comprendre que Luis Enrique me voulait, qu'il y avait des vidéos sur moi depuis la Coupe du monde U20 en 2013 ».