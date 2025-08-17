Transfert au PSG : Un crack du Real Madrid confirme tout en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 18 ans, Franco Mastantuono est désormais un joueur du Real Madrid. Révélé sous le maillot de River Plate, le crack argentin a rejoint la Casa Blanca, lui qui était pourtant tout proche de signer au PSG. En effet, le club de la capitale semblait même toucher au but et Mastantuono a d'ailleurs tout confirmé pour Paris.

Cet été, la première recrue du PSG aurait pu être Franco Mastantuono. En effet, le club de la capitale touchait au but pour la pépite qui évoluait alors à River Plate. Alors que Paris était prêt à payer sa clause libératoire de 45M€, le Real Madrid est finalement intervenu au dernier moment et a fini par rafler la mise pour Mastantuono.

« Le PSG ? C'est vrai qu'il y a eu des discussions » Rêvant de jouer pour le Real Madrid, Franco Mastantuono a donc opté pour la Casa Blanca plutôt que le PSG. L'option parisienne était pourtant réelle. En effet, à l'occasion de sa présentation, Mastantuono a annoncé : « Le PSG ? C'est vrai qu'il y a eu des discussions. J'ai apprécié la conversation avec Luis Enrique. Mais j'ai finalement choisi le Real Madrid ».