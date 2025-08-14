Mercato : L'OM prépare un coup XXL pour 2026, le transfert qui va tout confirmer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'OM a déclaré Leonardo Balerdi intransférable pour cet été, dans un an, l'heure du départ devrait sonner pour l'Argentin. En effet, à l'été 2026, il est prévu que le capitaine olympien soit vendu. Un futur départ de Balerdi dont on pourrait avoir le coeur net très prochainement avec un transfert de l'OM. Explications.

Cet été, l'OM s'est déjà séparé notamment de Luis Henrique, Valentin Rongier ou encore Quentin Merlin. Cependant, il y a des joueurs qui ne sont tout simplement pas à vendre au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. C'est ainsi le cas de Mason Greenwood et Leonardo Balerdi. L'Argentin va donc repartir pour une nouvelle saison à l'OM, mais celle-ci devrait être sa dernière.

Balerdi, un départ prévu pour 2026 ! Présent à l'OM depuis 2020, Leonardo Balerdi s'apprêterait en effet à connaitre sa dernière campagne avec le club phocéen. C'est ce qu'a révélé L'Equipe ce jeudi. En effet, malgré un contrat jusqu'en 2028 à Marseille, il serait prévu que cette saison soit la dernière de Balerdi à l'OM. Ainsi, l'été dernier, le défenseur central devrait être vendu.