Mercato : L'OM prépare un coup XXL pour 2026, le transfert qui va tout confirmer !

Alors que l'OM a déclaré Leonardo Balerdi intransférable pour cet été, dans un an, l'heure du départ devrait sonner pour l'Argentin. En effet, à l'été 2026, il est prévu que le capitaine olympien soit vendu. Un futur départ de Balerdi dont on pourrait avoir le coeur net très prochainement avec un transfert de l'OM. Explications.
Cet été, l'OM s'est déjà séparé notamment de Luis Henrique, Valentin Rongier ou encore Quentin Merlin. Cependant, il y a des joueurs qui ne sont tout simplement pas à vendre au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. C'est ainsi le cas de Mason Greenwood et Leonardo Balerdi. L'Argentin va donc repartir pour une nouvelle saison à l'OM, mais celle-ci devrait être sa dernière.
Balerdi, un départ prévu pour 2026 !
Présent à l'OM depuis 2020, Leonardo Balerdi s'apprêterait en effet à connaitre sa dernière campagne avec le club phocéen. C'est ce qu'a révélé L'Equipe ce jeudi. En effet, malgré un contrat jusqu'en 2028 à Marseille, il serait prévu que cette saison soit la dernière de Balerdi à l'OM. Ainsi, l'été dernier, le défenseur central devrait être vendu.
Son successeur va arriver à l'OM !
La décision serait donc prise à l'OM, qui voudrait même dès à présent assurer la succession de Leonardo Balerdi. Selon les informations du quotidien sportif, d'ici la fin du mercato estival, un défenseur central prometteur pourrait ainsi être recruté. Celui-ci devrait à terme remplacer Balerdi. Ça risque ainsi de se confirmer pour le futur départ de l'Argentin...