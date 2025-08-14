Kvaratskhelia - PSG : Luis Enrique fait une grosse erreur, Riolo balance !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a affronté Tottenham en Supercoupe d'Europe. Titularisé sur l'aile droite, Khvicha Kvaratskhelia était en grande difficulté face aux Spurs. D'après Daniel Riolo, l'attaquant géorgien était à la peine parce qu'il n'est pas à l'aise sur ce côté, et non pas parce qu'il était à court sur le plan athlétique.

Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, le PSG a affronté Tottenham - sacré en Ligue Europa - ce mercredi soir. En effet, les deux équipes se sont disputées la Supercoupe d'Europe.

PSG-Tottenham : Kvaratskhelia a raté son match Pour ce grand rendez-vous face à Tottenham, Khvicha Kvaratskhelia a été aligné d'entrée sur l'aile droite. Toutefois, le numéro 7 du PSG est passé totalement à côté de son match. D'après Daniel Riolo, Luis Enrique a fait une erreur en utilisant Khvicha Kvaratskhelia à un poste où il n'est pas du tout à l'aise. « Kvara était-il est à la rue physiquement ou était-il en difficulté parce qu'il évoluait à droite ? A chaque fois qu'il a joué à droite avec le PSG, il n'a jamais été bon », a affirmé le journaliste de RMC Sport, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.