Départ du PSG : Marquinhos annonce le verdict et prévient Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré des spéculations autour de son avenir, Marquinhos a décidé de rester une saison supplémentaire au PSG. Le capitaine parisien, essentiel dans ce groupe victorieux, s’est exprimé à ce propos à l’issue de la victoire parisienne lors de la Supercoupe d’Europe ce mercredi soir, et n’a pas hésité à se montrer lucide sur sa situation.

Un trophée de plus pour le PSG ! Le club parisien s’est imposé aux tirs aux buts face à Tottenham ce mercredi soir à l’occasion de la Supercoupe d’Europe (3-2 t.a.b). Deux mois et demi après la Ligue des Champions, Marquinhos va donc soulever un nouveau trophée, lui qui a décidé de rester à Paris une saison de plus.

Marquinhos reste au PSG Si plusieurs clubs d’Arabie Saoudite sont venus aux nouvelles, le Brésilien, capitaine du PSG depuis 2020, a donc souhaité rester chez lui. Ce mercredi soir, Marquinhos a abordé le sujet après la victoire des siens au micro de Canal + : « Vous êtes la toute la saison il paraît ? (rires) », lui a lancé Olivier Tallaron, ce à quoi le capitaine rétorque avec humour : « T’as des nouvelles pour moi ? ».