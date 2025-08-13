PSG : Le cadeau à 5M€ à l’étranger ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a signé une année historique. Malgré sa défaite en finale de la Coupe du monde des clubs, les Parisiens ont remporté la Ligue des champions, leur permettant de prendre part ce mercredi à la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Cette rencontre leur promet 4M€ avec un petit bonus. Explications.

Le 31 mai dernier, à l’Allianz Arena de Munich, le PSG écrivait une nouvelle page tant attendue de son histoire . Pour la première fois, en ses 55 années d’existence, le Paris Saint-Germain voyait son nom gravé dans la légendaire Ligue des champions grâce à sa démonstration en finale contre l’Inter (5-0).

148M€ grâce à la Ligue des champions Cette victoire a permis au PSG d’enfin réaliser le rêve de milliers de supporters du club de la capitale, mais aussi celui des propriétaires qataris du Paris Saint-Germain depuis leur arrivée à l’été 2011 et l’objectif assumé de soulever la Coupe aux grandes oreilles. C’est chose faite depuis cette soirée printanière. Pour son parcours et son sacre en C1, le champion de France a récolté la coquette somme de 148,4M€ versée par l’UEFA.

Place à la Supercoupe d’Europe Ce mercredi 13 août soir se déroulera la Supercoupe d’Europe à Udine. Une rencontre qui opposera le PSG (vainqueur de la C1) à Tottenham, sacré en Ligue Europa. De quoi éventuellement permettre à l’équipe de Luis Enrique de signer un quintuplé historique après la Ligue des champions, la Coupe de France, la Ligue 1 ainsi que le Trophée des champions, mais pas seulement.