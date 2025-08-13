PSG : Aucune offre, c’est la panique totale pour Donnarumma !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, Gianluigi Donnarumma a acté son départ imminent du PSG en effectuant ses adieux envers les supporters parisiens. Le gardien italien tiendrait un accord de principe avec Manchester City. Et si Manchester United serait également sur les traces du portier de 26 ans, aucune offre n’est partie pour le moment.

C’est le flou total dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Une chose est claire : le gardien italien va quitter le PSG cet été. Ce mardi soir, le capitaine de la sélection italienne a publié un long message sur ses réseaux sociaux affirmant que le club parisien ne comptait plus sur lui. Dans la foulée, l’Equipe ainsi que plusieurs médias italiens ont révélé l’existence d’un accord entre le gardien de 26 ans et Manchester City.

Ça coince pour Donnarumma à City ? Cependant, et comme le révèle ESPN ce mercredi, afin que Gianluigi Donnarumma rejoigne l’Angleterre, les Citizens doivent se débarrasser d’Ederson. Ce dernier plaît à Galatasaray, mais doit encore préciser à sa direction qu’il souhaite le club. De plus, à ce jour, Manchester City n’a reçu aucune offre pour le gardien italien…