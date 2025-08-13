PSG : Aucune offre, c’est la panique totale pour Donnarumma !

Ce mardi, Gianluigi Donnarumma a acté son départ imminent du PSG en effectuant ses adieux envers les supporters parisiens. Le gardien italien tiendrait un accord de principe avec Manchester City. Et si Manchester United serait également sur les traces du portier de 26 ans, aucune offre n’est partie pour le moment.
C’est le flou total dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Une chose est claire : le gardien italien va quitter le PSG cet été. Ce mardi soir, le capitaine de la sélection italienne a publié un long message sur ses réseaux sociaux affirmant que le club parisien ne comptait plus sur lui. Dans la foulée, l’Equipe ainsi que plusieurs médias italiens ont révélé l’existence d’un accord entre le gardien de 26 ans et Manchester City.
Ça coince pour Donnarumma à City ?
Cependant, et comme le révèle ESPN ce mercredi, afin que Gianluigi Donnarumma rejoigne l’Angleterre, les Citizens doivent se débarrasser d’Ederson. Ce dernier plaît à Galatasaray, mais doit encore préciser à sa direction qu’il souhaite le club. De plus, à ce jour, Manchester City n’a reçu aucune offre pour le gardien italien…
Aucun intérêt de Manchester United
Gianluigi Donnarumma a également été annoncé dans le viseur de Manchester United, mais il n’y aurait rien de sérieux en ce sens. ESPN annonce qu’une source proche des Red Devils assure que la priorité cet été n’est pas de se renforcer au poste de gardien de but. A suivre...