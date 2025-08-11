Transfert au PSG : Problème entre deux joueurs, Pierre Ménès balance sur le «conflit» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Illya Zabarnyi vient d'arriver à Paris et s'apprêter à signer son nouveau contrat avec le PSG. Le club de la capitale l'avait placé dans son viseur depuis des semaines et va enfin mettre la main dessus. Défenseur central ukrainien, il va retrouver dans le vestiaire Matvey Safonov, Russe. Une situation qui pourrait être difficile à gérer en raison du conflit qui sévit depuis 2022. Pierre Ménès pense qu'ils peuvent cohabiter.

En réussissant à mettre la main sur Illya Zabarnyi, une opération estimée à 66M€, le PSG va devoir gérer une situation un peu particulière au sein de son vestiaire. L'Ukrainien arrive dans une équipe où joue un Russe et leur cohabitation pourrait devenir délicate. Déjà visé il y a quelques mois, Zabarnyi avait déjà pensé à cette éventualité dans sa réflexion. Il a fini par céder.

Un conflit à venir au PSG ? Au vu de la situation géopolitique actuelle, la signature d'Illya Zabarnyi pourrait obliger le PSG à revoir ses plans. « Il faut demander à Zabarnyi et Safonov ce qu’ils en pensent et si ça leur pose un problème. Quelles sont leurs postions dans le conflit ? Si l'un des deux joueurs estime que c’est insupportable que l’autre soit là, il faudra trouver à ce moment-là des solutions » avertit Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.