Transfert au PSG - Marquinhos : La grosse annonce !

Alors que le PSG n'a toujours pas fini sa saison avec la Coupe du monde des clubs dans le viseur en ce moment, le club doit commencer à préparer l'exercice 2025-2026 avec attention. Le temps de repos sera très court cette année et pour certains joueurs, il sera impossible d'enchaîner tous les événements qui arrivent. Le PSG veut travailler sur le mercato notamment pour apporter un renfort à Marquinhos.

Cet été, le PSG semble vouloir renforcer son secteur défensif en priorité. La raison est simple : les piliers de la défense Marquinhos et Achraf Hakimi vont devoir enchaîner beaucoup d'événements la saison prochaine et a priori, ils seront mis au repos un peu plus souvent. Ces dernières semaines, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Illya Zabarnyi, qui a fait ses preuves à Bournemouth. L'Ukrainien est attendu pour suppléer le Brésilien.

Le PSG veut le remplaçant de Marquinhos Capitaine du PSG et présent au club depuis 2013, Marquinhos ne ménage pas ses efforts à Paris depuis des années. Le Brésilien s'apprête à vivre une saison mouvementée et c'est pour cette raison que son club aimerait le ménager le plus possible. « On note que pour l’instant, le PSG n’a absolument pas bougé. Il y a toujours l’Ukrainien Zabarnyi dans les tuyaux, qui serait là pour, au début, être dans l’ombre de Marquinhos qui ferait sa dernière année en défense centrale et qui pourrait bénéficier d’une rotation que le PSG va être obligé de faire toute la saison vu l’immensité du calendrier et surtout l’enchaînement jusqu’à la Coupe du Monde. Évidemment, ce n’est pas très raisonnable » commente Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.