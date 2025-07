Mercato : Le PSG trahi, il dit oui à l'OM !

Du côté de l'OM, Facundo Medina ne devrait clairement pas être la dernière recrue du mercato estivale. Toujours dans le secteur défensif, le club phocéen était visiblement intéressé par Sacha Boey, aujourd'hui au Bayern Munich. Et même s'il s'est dit fan du PSG par le passé, le voilà aujourd'hui prêt à rejoindre Marseille.

Né en région parisienne, Sacha Boey n'avait par le passé par caché sa préférence pour le PSG . « Quand tu viens de Paris, t’es obligé de supporter le PSG ! Depuis tout petit Pastore et tout ça me faisait kiffer », avait fait savoir le joueur du Bayern Munich . Mais voilà que d'ici peu, Boey pourrait bien trahir le PSG en enfilant le maillot de l'OM .

Boey d'accord avec l'OM ?

A la recherche d'un joueur pour évoluer dans le couloir droit de sa défense, l'OM aurait coché le nom de Sacha Boey. Et voilà qu'entre le club phocéen et le joueur du Bayern Munich, cela serait réglé. En effet, HT Spor fait savoir qu'un accord aurait été trouvé entre les deux et il ne manquerait plus qu'à en faire de même entre l'OM et les Bavarois pour finaliser le transfert de Boey.