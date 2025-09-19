Transfert au PSG : L’offre historique qui sème la panique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parmi les meilleures joueuses du monde ces dernières années, Alexia Putellas suscite évidemment des convoitises sur le mercato. Capitaine du FC Barcelone où elle évolue depuis 2012, elle a été approchée récemment par le PSG, alors que le mercato se termine ce vendredi pour le football féminin. Le club lui a fait une jolie proposition à laquelle le club espagnol ne pouvait pas vraiment répondre. Mais elle a fait son choix...

A la dernière minute, le PSG féminin a essayé de boucler une grosse opération. Les dirigeants du club ont jeté leur dévolu sur Alexia Putellas, Ballon d'Or en 2021 et 2022, pour un recrutement. Mais l'Espagnole a été très claire en refusant la proposition, malgré les magnifiques avantages mis à sa disposition. Elle a tout de même étudié l'offre, ce qui a un peu semé la panique au FC Barcelone.

Le PSG tente un coup de poker Après le départ de Grace Geyoro, le PSG a décidé d'opter pour le dossier Alexia Putellas. Le contrat de la milieu de terrain expire l'année prochaine et c'est donc une belle opportunité pour tenter quelque chose. D'après ESPN, le PSG a fait une offre généreuse à celle dont le contrat contient une clause libératoire d'un million d'euros, une grosse somme dans le football féminin. Elle avait aussi l'occasion de bénéficier d'un salaire plus avantageux qu'au FC Barcelone. Mais ce n'est pas suffisant.