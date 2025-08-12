Transfert au PSG : Les adieux émouvants sur Instagram !

Le PSG l'a officialisé ce mardi : Illia Zabarnyi est désormais un joueur du club de la capitale à part entière. En ce mercato estival, moyennant tout de même 66M€, l'Ukrainien quitte donc Bournemouth, où il aura passé de très bons moments. D'ailleurs, sur ses réseaux sociaux, le néo-Parisien a souhaité faire ses adieux à son ancienne famille, postant pour cela un très beau message.
C'est donc ce mardi 12 août qu'Illia Zabarnyi a signé jusqu'en 2030 avec le PSG. Le début d'un nouveau chapitre qui réjouit l'Ukrainien. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde, avec le meilleur projet. Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain et je suis impatient à l’idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters », a confié Zabarnyi pour les médias du club de la capitale.
« Ce fut un voyage qui m'a transformé »
Avec ce transfert au PSG, Illia Zabarnyi referme également une belle page sous le maillot de Bournemouth. Sur Instagram, le défenseur central ukrainien a d'ailleurs fait ses adieux aux Cherries, postant : « Ce fut un voyage qui m'a transformé, un chemin semé d'embûches, de victoires, de défaites, de foi et de dévouement. J'ai rencontré des personnes incroyablement sincères et formidables. Des personnes qui sont devenues plus qu'une simple équipe. Nous avons parcouru ce chemin ensemble, et c'est la plus grande valeur de toutes. Je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui m'ont soutenu dans les moments les plus heureux comme dans les plus sombres. Ce n'est pas seulement une expérience. C'est une histoire. C'est un souvenir. Et je suis heureux d'avoir eu l'honneur de le parcourir à vos côtés. Je suis reconnaissant à tous ceux qui étaient là pour votre foi, votre soutien, votre honnêteté, votre amitié et votre professionnalisme ».
« Que l'amour règne dans votre cœur, la clarté dans vos pensées et le feu dans vos yeux »
« Un merci tout particulier à la direction du club pour son soutien, sa confiance et l'opportunité de grandir. Pour avoir créé les conditions dans lesquelles l'équipe a pu travailler, se développer et obtenir des résultats. À tout le personnel, merci pour votre incroyable gentillesse, votre attention et votre respect en toutes circonstances. Votre chaleur humaine a rendu chaque jour ici meilleur et plus lumineux. À nos supporters, merci pour votre amour et votre soutien indéfectible, sur le terrain comme en dehors. Vos voix, votre énergie et la chanson que vous avez composée et chantée pour moi resteront gravées dans ma mémoire à jamais. Et même si ce chapitre est clos, mes vœux à la famille de Bournemouth sont sans limite. Que tout ce que vous entreprenez soit une réussite. Que l'amour règne dans votre cœur, la clarté dans vos pensées et le feu dans vos yeux », a poursuivi Zabarnyi.