Transfert au PSG : Les adieux émouvants sur Instagram !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG l'a officialisé ce mardi : Illia Zabarnyi est désormais un joueur du club de la capitale à part entière. En ce mercato estival, moyennant tout de même 66M€, l'Ukrainien quitte donc Bournemouth, où il aura passé de très bons moments. D'ailleurs, sur ses réseaux sociaux, le néo-Parisien a souhaité faire ses adieux à son ancienne famille, postant pour cela un très beau message.

C'est donc ce mardi 12 août qu'Illia Zabarnyi a signé jusqu'en 2030 avec le PSG. Le début d'un nouveau chapitre qui réjouit l'Ukrainien. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde, avec le meilleur projet. Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain et je suis impatient à l’idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters », a confié Zabarnyi pour les médias du club de la capitale.

« Ce fut un voyage qui m'a transformé » Avec ce transfert au PSG, Illia Zabarnyi referme également une belle page sous le maillot de Bournemouth. Sur Instagram, le défenseur central ukrainien a d'ailleurs fait ses adieux aux Cherries, postant : « Ce fut un voyage qui m'a transformé, un chemin semé d'embûches, de victoires, de défaites, de foi et de dévouement. J'ai rencontré des personnes incroyablement sincères et formidables. Des personnes qui sont devenues plus qu'une simple équipe. Nous avons parcouru ce chemin ensemble, et c'est la plus grande valeur de toutes. Je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui m'ont soutenu dans les moments les plus heureux comme dans les plus sombres. Ce n'est pas seulement une expérience. C'est une histoire. C'est un souvenir. Et je suis heureux d'avoir eu l'honneur de le parcourir à vos côtés. Je suis reconnaissant à tous ceux qui étaient là pour votre foi, votre soutien, votre honnêteté, votre amitié et votre professionnalisme ».