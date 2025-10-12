Transfert au PSG : Le gros coup de 2026 révélé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il devait rejoindre Liverpool en fin de mercato, Marc Guéhi a finalement été bloqué au dernier moment par Crystal Palace. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur âgé de 25 ans ne devrait pas prolonger avec les Eagles et partir libre à la fin de la saison. En ce sens, le PSG surveillerait la situation de l’international anglais.

Tout était bouclé et Marc Guéhi (25 ans) devait être transféré à Liverpool contre environ 40M€ le dernier jour du mercato estival. C’était avant que Crystal Palace ne fasse machine arrière au tout dernier moment, craignant une démission de son entraîneur, Oliver Glasner, s’il laissait partir son capitaine et le forçant ainsi à rester.

Guéhi ne prolongera pas avec Crystal Palace Marc Guéhi va donc effectuer une ultime saison avec les Eagles, avant de partir librement l’été prochain. En effet, l’international anglais (26 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2026 et ne devrait pas prolonger à Crystal Palace. Comme indiqué par TBR Football, Liverpool est logiquement toujours sur le coup, mais les Reds seraient loin d’être seuls.