Transfert au PSG : Le coup qui fait craquer le Paris FC !

Jackpot à 40M€ pour le PSG. En août 2024, en sous-marin, le conseiller football parisien Luis Campos bouclait le transfert de Willian Pacho qui sortait d'une seule et unique saison à l'Eintracht Francfort. Une mise déjà saluée grâce à son impact en Ligue des champions pendant l'exercice précédent. Un coup de génie tant sur qu'en dehors du terrain d'après Kevin Trapp, gardien du Paris FC.

De retour en Ligue 1 après 46 années d'absence, le Paris FC s'est renforcé avec quelques joueurs d'expérience sur le mercato comprenant Moses Simon, Pierre Lees-Melou ainsi que Kevin Trapp. Le dernier cité retrouve Paris six ans après avoir quitté le PSG.

«Il ne parlait pas beaucoup mais il rigolait beaucoup» Voisin du PSG de par son affiliation avec le PFC, Kevin Trapp s'est exprimé au Parisien sur l'un des gros coups du champion d'Europe sur le mercato : Willian Pacho arrivé en 2024 de l'Eintracht Francfort où le gardien allemand évoluait à l'époque. « Quand il est arrivé, il était très calme mais super sympa. Il ne parlait pas beaucoup mais il rigolait beaucoup ! Et il a tout de suite répondu présent sur le terrain ».