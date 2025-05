Transfert au PSG : La vérité éclate enfin sur Messi

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi n'a clairement pas vécu ses meilleures années sur le plan sportif en club pendant son passage de deux saisons au PSG. Néanmoins, l'histoire retiendra que ce fut lors de cette expérience qu'il a remporté le trophée tant souhaité par le principal intéressé : la Coupe du monde. Compatriote de l'Argentin, Javier Pastore a vidé son sac sur le feuilleton Messi à Paris.

Pour la première fois en 21 ans, Lionel Messi quittait le FC Barcelone et la ville catalane pour rejoindre le PSG à l'été 2021. Une aventure de deux saisons au cours de laquelle il a pu rafler la Coupe du monde avec l'Argentine et un Ballon d'or. Néanmoins, ses échecs en Ligue des champions et les modalités de son départ ont été mal vécus par bien des supporters du PSG quand bien même Javier Pastore se montre plus mesuré dans ses propos énoncés à L'Equipe.

«La Ligue 1 et la France ont salué son arrivée» « Ce sont plus les médias qui parlent d'échec. Je ne pense pas que ce soit l'avis des gens du club ou des supporters. Leo a eu des stats incroyables à Paris (22 buts et 30 passes décisives en deux saisons de Ligue 1). Le club a eu l'opportunité de recruter le meilleur joueur du monde. Je ne vois pas un échec là-dedans, bien au contraire. La Ligue 1 et la France ont salué son arrivée. De son côté, Leo vivait alors sa première expérience en dehors de sa "maison" (Barcelone), si je puis dire. Ça ne s'est pas passé comme il l'espérait, c'est clair, car ça a toujours été un gagnant et il n'a pas eu la possibilité de remporter la Ligue des champions qui était son objectif tous les ans ». a dans un premier temps assuré Lionel Messi à L'Equipe.