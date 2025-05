Transfert au PSG : La surprise à 45M€ que personne n’a vu venir !

A 17 ans, Franco Mastantuono est le nouveau joyau du football argentin. Un crack que les clubs européens s’arrachent actuellement et aux dernières nouvelles, voilà que le PSG aurait décidé de passer à la vitesse supérieure pour s’attacher les services du prodige de River Plate. Une offensive à 45M€ qui n’aurait pas manqué de surprendre le club de Buenos Aires. Explications.

Au PSG, on a revu sa politique de recrutement et désormais, la priorité est donnée à la jeunesse. On a pu le voir lors des précédents recrutements et ça devrait continuer. D’ailleurs, le club de la capitale aurait un nouveau phénomène dans son viseur : Franco Mastantuono. En effet, selon les dernières informations en provenance d’Argentine, le PSG foncerait pour le crack de River Plate, qui dispose d’une clause libératoire à 45M€.