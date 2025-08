Transfert au PSG : La superstar qui commet «la plus grosse erreur de toute sa carrière» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus jeune, Neymar était annoncé comme le joueur le plus à même de succéder à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais voilà que finalement, le Brésilien n’a pas forcément répondu à ses attentes. Pourtant, le PSG avait mis gros sur lui en 2017, déboursant 222M€ pour s’offrir Neymar. Un transfert qui a alors provoqué la chute de celui qui est aujourd’hui à Santos ?

En 2017, pour placer le PSG à la table des plus grands, le Qatar n’avait pas lésiné sur les moyens. Un mercato XXL alors avait été réalisé avec notamment, en plus de l’arrivée de Kylian Mbappé, le transfert record de Neymar. Alors que le Brésilien se trouvait au FC Barcelone, le club de la capitale avait activé sa clause libératoire, qui était fixée à 222M€. Un véritable tremblement de terre sur la planète football. Voulant sortir de l’ombre de Lionel Messi au Barça et voler de ses propres ailes, Neymar a donc dit oui au PSG. Mais voilà que c’était une erreur fatale aux yeux de Kévin Diaz.

« Pour moi, il n’est pas du tout identifié PSG » Lors de L’After Foot, Kévin Diaz a livré son regard sur le passage de Neymar au PSG. Même si le Brésilien est resté 6 saisons avec le club de la capitale, le consultant RMC a fait savoir : « Pour moi, il n’est pas du tout identifié PSG. C’est Santos, à la rigueur le Brésil, le Barça… Il est parti au PSG et au bout de 2 ans, il voulait revenir au Barça ».