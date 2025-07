Transfert au PSG : La séparation difficile d'une star du Real Madrid !

A 25 ans, Olga Carmona était la capitaine du Real Madrid. Figure de l'équipe féminine de la Casa Blanca, l'Espagnole a toutefois décidé de relever un nouveau défi cet été. Arrivée au terme de son contrat, Carmona s'est engagée avec le PSG. Un choix enthousiasmant pour la latérale gauche qui reconnait toutefois que ça a été difficile pour elle de quitter le Real Madrid.

Heureuse d'avoir signé au PSG, Olga Carmona explique cependant que partir du Real Madrid n'a pas été simple. Dans un entretien accordé à El Pais, l'Espagnole fait savoir : « Pourquoi j'ai décidé de quitter le Real Madrid et d'ailler au PSG ? Ça a été très difficile. Ce sont de nombreux mois de réflexion, à penser, mais je sentais que je devais faire un changement. Je suis très excitée par de nouveau défi au niveau personnel et professionnel, avec une nouvelle culture, un nouveau pays et une nouvelle équipe ».

« Je sentais que je devais commencer une nouvelle étape »

Actuellement à l'Euro féminin avec l'Espagne, Olga Carmona confie également à propos de ce transfert au PSG : « J'avais la sensation d'être bloquée au Real Madrid ? Je ne le définis pas comme ça. Je suis partie de Madrid avec beaucoup de bonheur, ils m'ont tout donné. Je suis arrivée enfant et je pars en étant une femme. Je serai toujours reconnaissante pour tout ce qu'ils m'ont donné et tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mais je sentais que je devais commencer une nouvelle étape. (...) Je suis déçue de ne pas avoir remporté le premier titre du Real Madrid ? Bien sûr. J'aurais aimé lever un titre avec le Real Madrid. Ça n'a pas été possible, mais je suis satisfaite de tout ce que le club m'a donné et de tout ce que j'ai pu apporter ces années ».