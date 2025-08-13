Transfert au PSG : La séparation déchirante !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG tient son nouveau gardien numéro 1 en la personne de Lucas Chevalier. Moyennant 40M€ + 15M€ de bonus, le club de la capitale est parvenu à trouver un accord avec le LOSC. Les Dogues ont donc accepté de se séparer de Chevalier, mais que ça a été difficile comme l’a expliqué le président lillois, Olivier Létang.

Formé au LOSC, Lucas Chevalier a pris un nouveau virage dans sa carrière. A 23 ans, le voilà aujourd’hui au PSG, où Luis Enrique a l’intention d’en faire son gardien numéro 1 à la place de Gianluigi Donnarumma. Alors que Lille a récupéré un gros chèque en échange de Chevalier, la séparation a tout de même été très difficile à vivre.

« Un très grand moment d’émotion » Suite à la signature de Lucas Chevalier au PSG, Olivier Létang a tenu à lui rendre hommage pour les médias du LOSC. C’est alors que le président lillois a confié : « Au nom du LOSC, je voudrais remercier Lucas. Son histoire avec le club est grande et belle, elle est éternelle. C’est pourquoi j’ai personnellement vécu un très grand moment d’émotion au moment des séparations ».