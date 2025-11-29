Transfert au PSG : La réponse cash d’un international français !

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté débarquait au PSG l’été prochain ? En fin de contrat à l’issue de la saison avec Liverpool, l’international français n’a toujours pas prolongé chez les Reds. Un départ du défenseur de 26 ans pourrait donc prendre forme d’ici quelques mois. Mais pour le moment, ce dernier refuserait d’en entendre parler.

Le PSG pourrait bien accueillir un grand nom dans son effectif l’été prochain... pour 0€ ! Le club de la capitale se tiendrait en effet à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, dont le contrat à Liverpool expire à l’issue de la saison.

Konaté reste concentré sur sa saison avec Liverpool Mais pour le moment, le défenseur central de 26 ans ne voudrait pas entendre parler de son avenir. Comme le rapporte TEAMtalk, l’international français resterait pleinement concentré sur la suite de la saison avec Liverpool. Le PSG saurait donc à quoi s’en tenir. Il va falloir attendre quelques temps avant qu’Ibrahima Konaté ne tranche.