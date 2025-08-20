Transfert au PSG : La folie qui fait parler à l’étranger

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est fini. Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu au PSG et a lui-même annoncé la fin de sa collaboration avec le club parisien. De quoi interpeller Wayne Rooney, icône de Manchester United, qui s’est emballé pour son hypothétique venue. C’est chez le voisin des Red Devils que le portier italien devrait rebondir.

La semaine dernière, à la veille de la victoire du PSG en Supercoupe d’Europe face à Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), Gianluigi Donnarumma annonçait la fin de son histoire de quatre ans avec le Paris Saint-Germain. La faute à Luis Enrique en lisant entre les lignes de sa publication Instagram qui a jugé qu’il ne pouvait plus aider l’équipe.

«Ce serait fou que Manchester United ne fonce pas sur lui» Une aubaine pour les clubs en quête de la signature d’un gardien, Donnarumma ayant été élu meilleur portier de la dernière campagne de Ligue des champions. Légende de Manchester United, Wayne Rooney a incité les Red Devils à jeter leur dévolu sur Gianluigi Donnarumma à la BBC. « Donnarumma a 26 ans, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, ce serait fou que Manchester United ne fonce pas sur lui. Je ne vois pas ça comme un risque. J'ai vu une statistique l'autre jour, celle des erreurs menant directement à des buts. Il n'en a commis aucune ».