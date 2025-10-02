Transfert au PSG : La fake news annoncée par un joueur de l'équipe de France !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a été très calme lors du dernier mercato, avec seulement trois nouvelles recrues. Mais Luis Campos semblait avoir pas mal de projets pour renforcer l’équipe de Luis Enrique, avec notamment un international français qui cartonne à l’étranger.

Depuis quelques années, le PSG a décidé de miser fort sur les joueurs de l’équipe de France, où encore les jeunes talents tricolores qui peuvent éclore au plus haut niveau. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué en sont l’exemple parfait, mais ça n’a pas toujours été parfait pour les Parisiens.

« La Roma est le seul club qui a cru en moi l'été dernier » C’est le cas avec Manu Koné, qui semblait être l’un des objectifs du PSG lors du dernier mercato et qui a préféré rester fidèle à son club. « La Roma est le seul club qui a cru en moi l'été dernier, c'est mon devoir de lui rendre la pareille » a expliqué le milieu de terrain de l’AS Roma, d’après Mediaset.