Transfert au PSG : Incroyable, il change complètement de métier !

Cet été, le PSG a pris une grande décision en changeant de gardien. Gianluigi Donnarumma a été vendu à Manchester City et c’est Lucas Chevalier qui a été recruté. Moyennant 55M€, le Français est arrivé à Paris en provenance du LOSC. Chevalier est alors entré dans un tout nouveau monde et la recrue du PSG l’a confirmé : le métier n’est pas le même dans la capitale.

A 23 ans, Lucas Chevalier est aujourd’hui un joueur du PSG. Réclamé par Luis Enrique, son profil correspondant au jeu souhaité par l’Espagne, le gardien a donc été recruté au LOSC. Après avoir fait des miracles chez les Dogues, Chevalier est arrivé à Paris avec une énorme pression sur les épaules. Passant après Gianluigi Donnarumma, le Parisien doit se faire à un tout nouveau monde et de nouvelles demandes.

« Ce n’est pas le même métier qu’à Lille en tant que gardien » En passant du LOSC au PSG, Lucas Chevalier découvre complètement autre chose par rapport à ce qu’il avait connu chez les Dogues. C’est ainsi qu’il a notamment avoué pour Le Figaro : « Ce n’est pas le même métier qu’à Lille en tant que gardien. Ce qu’on me demande, les consignes, la sollicitation dans le match… On touche beaucoup moins de ballons. On me demande des nouvelles choses ».