Transfert au PSG : Il retrouve enfin son premier amour ?

Le Paris Saint-Germain proche de faire ses adieux à Gianluigi Donnarumma ? Le club aurait décidé de tourner la page après une discussion plus ou moins houleuse avec le portier italien d'après le journaliste Duncan Castles. Et l'Inter prévoirait de sauter sur l'occasion en effaçant un mauvais souvenir. Explications.

L'amour n'aura duré non trois, mais que quatre ans avec Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, a une année de l'expiration de son contrat, a fait savoir au Paris Saint-Germain qu'il avait des envies d'ailleurs cet été. « Durant les discussions entre Donnarumma et le PSG cet été, Donnarumma a dit au club qu'il disposait d'autres options et à un certain point, a dit qu'il ne voulait pas rester à Paris ».

«Ils ont dit à Donnarumma qu'ils ne le laisseront pas aller au bout de son contrat» C'est en effet l'information capitale communiquée par Duncan Castles sur The Transfers Podcast. Le journaliste du Times évoque en outre le changement d'état d'esprit soudain de Gianluigi Donnarumma avec l'annonce dans la presse de la venue imminente de Lucas Chevalier en provenance du LOSC. « Maintenant que le PSG est sur le point de recruter un nouveau gardien, il dit à Paris qu'il préfererait rester au club et prend en considération le fait de partir en tant qu'agent libre dans un an. Le PSG est mécontent de cette déclaration. Ils ont dit à Donnarumma qu'ils ne le laisseront pas aller au bout de son contrat comme il l'a fait à Milan. La menace qui a été proférée est que s'il essaie de faire ça, il se retrouvera deuxième gardien. Luis Enrique fera jouer Chevalier titulaire ».