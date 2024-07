Transfert au PSG, il remercie Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, malgré Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le PSG avait fait venir un nouveau gardien. Luis Enrique avait alors pu compter sur le renfort de Arnau Tenas, arrivé libre en provenance du FC Barcelone. A 23 ans, l’Espagnol a donc connu sa première saison au sein du club de la capitale. Ça s’est visiblement bien passé alors que Tenas est heureux d’avoir pu signer au PSG.

Pour le moment, le PSG n’a bouclé qu’un seul transfert cet été, celui de Matvey Safonov. Cela fait donc un nouveau gardien à Paris, où on retrouve déjà Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. L’Espagnol avait lui posé ses valises il y a un an dans la capitale française. Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone, il était libre et c’est donc au PSG qu’il a décidé de poursuivre sa carrière. Tenas a ainsi intégré l’effectif de Luis Enrique.

« Je le remercie de son intérêt pour que je vienne au PSG »

Dans un entretien accordé à AS, Arnau Tenas a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de Luis Enrique, le remerciant au passage de l’avoir fait venir au PSG. « Luis Enrique ? C’est un entraîneur incroyable. Il m’a beaucoup aidé. Je le remercie de son intérêt pour que je vienne au PSG. C’est un entraîneur au top tactiquement et il m’a aidé à m’améliorer chaque jour. Il exige beaucoup du jeu au pied ? Il aime avoir le ballon et qu’on ressorte par derrière. A ce niveau, tu dois être exigeant », a confié le portier espagnol.

« Je suis très content après ma première année à Paris »

Revenant également sur sa première saison en tant que joueur du PSG, Arnau Tenas s’est confié sur la concurrence avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, lâchant : « Je suis très content après ma première année à Paris. Je réponds toujours pareil à cette question. Je ne m'attendais pas à être si bien. Comment j'ai vécu la concurrence avec Donnarumma et Navas ? Ça a été très facile. Ils m’ont beaucoup aidé pour pouvoir m’améliorer. J’ai pris des choses de chacun pour être un meilleur gardien. Nous avons une bonne amitié ».