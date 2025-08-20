Transfert au PSG : «Il le veut absolument», un accord est annoncé à l’étranger !

Arrivé en 2023 au PSG, Marco Asensio a peu à peu perdu sa place au sein du club parisien. Prêté à Aston Villa en seconde partie de saison dernière, l’Espagnol a tapé dans l’œil d’Unaï Emery, qui en fait sa priorité sur cette fin de mercato estival. D’ailleurs, un accord de principe existe déjà entre les deux camps.
S’il se clôture dans une dizaine de jours, le mercato estival pourrait réserver son lot de surprises au PSG. Après les arrivées d’Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier, le club de la capitale peut-il officialiser la venue d’un nouveau renfort ? Possible. En attendant, les dirigeants parisiens se contentent de se focaliser sur les départs.
Asensio vers Aston Villa
Avec Randal Kolo Muani qui se dirige vers la Juventus, Carlos Soler vers le championnat espagnol, Renato Sanches vers Trabzonspor, le PSG s’active sur de nombreux dossiers. Les dirigeants pourraient également se séparer de Marco Asensio de manière imminente. En effet, CaughtOffside annonce ce mercredi qu’Aston Villa s’apprête à formuler une offre à hauteur de 15M€ pour l’Espagnol.
L’Espagnol est tombé d’accord avec le club anglais
Le joueur de 29 ans a totalement séduit Unaï Emery lors de son passage en prêt la saison dernière. Le média indique également que Marco Asensio a d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre le club anglais, alors que cette offre de 15M€ devrait satisfaire les exigences du PSG.