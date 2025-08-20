Transfert au PSG : «Il le veut absolument», un accord est annoncé à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2023 au PSG, Marco Asensio a peu à peu perdu sa place au sein du club parisien. Prêté à Aston Villa en seconde partie de saison dernière, l’Espagnol a tapé dans l’œil d’Unaï Emery, qui en fait sa priorité sur cette fin de mercato estival. D’ailleurs, un accord de principe existe déjà entre les deux camps.

S’il se clôture dans une dizaine de jours, le mercato estival pourrait réserver son lot de surprises au PSG. Après les arrivées d’Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier, le club de la capitale peut-il officialiser la venue d’un nouveau renfort ? Possible. En attendant, les dirigeants parisiens se contentent de se focaliser sur les départs.

Asensio vers Aston Villa Avec Randal Kolo Muani qui se dirige vers la Juventus, Carlos Soler vers le championnat espagnol, Renato Sanches vers Trabzonspor, le PSG s’active sur de nombreux dossiers. Les dirigeants pourraient également se séparer de Marco Asensio de manière imminente. En effet, CaughtOffside annonce ce mercredi qu’Aston Villa s’apprête à formuler une offre à hauteur de 15M€ pour l’Espagnol.