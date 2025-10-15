Transfert au PSG : Il balance tout sur son salaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti de l'OL en 2010, Mathieu Bodmer avait alors rejoint le PSG. Suivi de longue date par le club de la capitale, le milieu offensif avait enfin posé ses valises à Paris. Un transfert qui a alors permis à Bodmer de voir son salaire augmenter par rapport à ce qu'il pouvait toucher à Lyon. Un aspect économique sur lequel il est d'ailleurs revenu.

Ayant eu de multiples occasions de signer au PSG au cours de sa carrière, Mathieu Bodmer s'est finalement engagé avec le club de la capitale en 2010. Alors à l'OL, où ça n'allait plus pour lui, le milieu offensif avait réclamé son transfert et c'est ainsi qu'il a pu rejoindre le PSG, qui ne l'avait jamais vraiment perdu de vue.

« J’augmente un peu par rapport à Lyon » En signant au PSG, Mathieu Bodmer a également eu la possibilité de voir son salaire augmenter par rapport à ce qu'il touchait à l'OL. A ce propos, pour Histoires de Foot, l'ancien Parisien a fait savoir : « Mon salaire au PSG ? En vrai, j’augmente un peu par rapport à Lyon, mais pas beaucoup ».