Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le Real Madrid, Endrick serait dans le collimateur du PSG de Luis Enrique. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, plusieurs écuries de Premier League seraient emballées par l'idée de recruter Endrick dès le prochain mercato hivernal.

Lors de l'été 2024, le Real Madrid a accueilli Endrick, ayant déboursé environ 47,5M€ pour l'arracher à Palmeiras. Tombé sous le charme du buteur brésilien, Luis Enrique aimerait voir sa direction boucler son transfert en 2026. Comme révélé par Defensa Central, le coach du PSG estime qu'Endrick a le potentiel pour le régaler dans les années à venir.

Endrick a la cote en Premier League Alor qu'Endrick est en difficulté ces derniers mois, son avenir au Real Madrid serait incertain. A en croire Defensa Central, le PSG profiterait de la situation pour gagner du terrain sur ce dossier. Toutefois, l'écurie rouge et bleu aurait des concurrents de taille pour le recrutement d'Endrick.