Transfert au PSG : C'est déjà le coup de foudre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Illia Zabarnyi, le courant passe déjà très bien. L'international ukrainien (22 ans) a fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers la semaine dernière au Campus PSG et avec les supporters parisiens sur la pelouse de Nantes dimanche (1-0). De quoi le laisser admiratif au micro de Ligue 1+.

Baptême du feu pour Illia Zabarnyi. Le défenseur central de 22 ans est l'une des deux recrues phares du mercato estival du PSG avec Lucas Chevalier. Transféré de Bournemouth pour 63M€, l'international ukrainien a effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs au stade de La Beaujoire dimanche soir.

«J'ai pris mon pied avec les supporters, ils sont incroyables, ils n'arrêtaient pas de chanter» Titularisé aux côtés de Lucas Beraldo dans la charnière centrale, Illia Zabarnyi a pris du plaisir lors de cette victoire sur la plus petite des marges contre le FC Nantes. Et ce, en partie grâce aux supporters parisiens qui avaient fait le déplacement. « J'adore jouer dans les équipes qui ont la possession. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis bien senti pendant ce match. J'ai pris mon pied avec les supporters, ils sont incroyables, ils n'arrêtaient pas de chanter. Pour moi, je sens qu'ils nous poussent ».