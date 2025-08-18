Retrouvailles avec Mbappé : Le problème de salaire qui ravit le Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le mercato du Real Madrid a vu passer deux grands noms proches de Kylian Mbappé : William Saliba et Ibrahima Konaté. Ce dernier arrive à la fin de son contrat avec Liverpool en 2026 et une prolongation est urgente du côté des dirigeants anglais. Mais il n'y a pour le moment pas le signe d'un accord. En cause : le salaire demandé par le défenseur central...

En difficulté en défense la saison dernière, le Real Madrid aurait beaucoup aimé apporter un renfort de taille cet été. Ibrahima Konaté était une option évoquée, un transfert qui aurait fait certainement plaisir à Kylian Mbappé. L'international français de 26 ans est un élément de confiance à Liverpool depuis des années et les problèmes de salaire pourraient permettre au Real d'en profiter.

Konaté demande un salaire trop élevé D'après les informations révélées par le média spécialisé sur Liverpool DaveOckop, Ibrahima Konaté touche actuellement 81 000 euros par semaine et réclamerait une hausse de son salaire aux alentours des 230 000 euros. Des exigences bien trop élevées pour le club anglais, qui ne trouve toujours pas d'accord avec le Français.