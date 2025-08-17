«C’est notre meilleur joueur» : Une signature de rêve est annoncée au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, Illia Zabarnyi pourrait disputer ses premières minutes sous le maillot du PSG, quelques jours après son transfert en provenance de Bournemouth pour 66M€ bonus compris. L’international ukrainien de 22 ans est promis à un bel avenir, et ce n’est pas le journaliste Andrew Todos qui dira le contraire.

Illia Zabarnyi fait partie des trois recrues estivales du PSG, déboursant 66M€ bonus compris pour s’attacher ses services en provenance de Bournemouth. Les supporters parisiens pourraient découvrir leur nouveau joueur ce dimanche à l’occasion du déplacement sur la pelouse du FC Nantes, Luis Enrique convoquant l’Ukrainien de 22 ans.

« Ça va être un gros apport pour Paris » Avant cette rencontre, RMC s’est entretenu avec Andrew Todos, journaliste anglo-ukrainien, qui a suivi le parcours d’Illia Zabarnyi en Premier League. « Je pense que c’est notre meilleur joueur, surtout par rapport aux dernières années un peu plus dures. Il est titulaire indiscutable à Bournemouth, joue quasiment toutes les minutes quand il est disponible. Donc il est fiable, n’a pas de soucis de blessures. Ça va être un gros apport pour Paris », prédit Todos.