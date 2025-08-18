Paris FC : Transfert annulé, le rêve brisé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Contre un chèque de 7M€, le Paris FC s'est offert un joueur d'expérience pour sa remontée en Ligue 1. Moses Simon a troqué la tunique du FC Nantes pour celle du club francilien à l'intersaison en signant ses débuts ce dimanche à Angers pour le PFC. Cependant, le Nigérian a fait un aveu sur son rêve pas encore vécu.

Le Paris FC a signé son grand retour en Ligue 1, 46 ans après sa dernière apparition dans l'élite. La famille Arnault et Red Bull ont intégré le capital du club francilien quelques mois avant l'accession en Ligue 1. Le dauphin du FC Lorient en Ligue 2 la saison passée a mis la main sur un joueur confirmé du championnat de France : Moses Simon (30 ans).

«Je rêvais d’Angleterre» Après six saisons au FC Nantes, Moses Simon a fait ses adieux à la Beaujoire pour s'installer dans la capitale à Jean Bouin. Et ce, quand bien même il est animé d'un transfert de rêve en Premier League. « Quand j’étais plus jeune, je rêvais d’Angleterre. Mais je n’ai pas de regrets et je ne suis pas déçu. Le plus important pour moi, c’est que je me sente bien à un endroit avec ma famille. Tu peux aller dans un plus grand club mais si tu n’es pas heureux dans ta vie de tous les jours, ça sert à quoi ? J’ai trois enfants, de 7, 5 ans et 6 mois. Je fais aussi mes choix en fonction d’eux, de leur école ».