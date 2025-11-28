Transfert au PSG : Adrien Rabiot lâche sa réponse !

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'AC Milan, Mike Maignan changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Alerté par la situation de l'international français, le PSG serait en embuscade. Coéquipier de Mike Maignan chez les Rossoneri, Adrien Rabiot a lâché toutes ses vérités sur son avenir.
Après cinq saisonq de bons et loyaux services à l'AC Milan, Mike Maignan pourrait claquer la porte du stade San Siro à l'issue de cette saison. Alors que son contrat va expirer le 30 juin, l'international français changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là.
Maignan au PSG : Rabiot prend position
Alarmé par la situation contractuelle de Mike Maignan, le PSG serait emballé par l'idée de le recruter pour 0€ le 1er juillet. En ce sens, les hautes sphères parisiennes auraient inscrit le nom du gardien de 30 ans sur leurs tablettes, et ce, en vue d'un transfert. Toutefois, à en croire Adrien Rabiot, Mike Maignan pourrait snober le PSG en rempilant chez les Rossoneri.
«Il aime beaucoup Milan et il est attaché à ce maillot»
« Si j'espère que Mike Maignan va rester encore longtemps à l'AC Milan ? Oui, bien sûr. C'est un gardien extraordinaire, il n'y en a pas beaucoup comme lui. C'est un joueur déterminant pour Milan. Je sais qu'il aime beaucoup Milan et qu'il est attaché à ce maillot parce que nous en avons parlé. Ce sont des discussions entre lui et le club, mais je sais qu'il aime Milan et que les supporters sont attachés à lui. J'espère pour lui qu'il pourra faire ce qu'il aime le plus. Je ne sais pas s'il restera au Milan, mais il se débrouille très bien. Il peut continuer à progresser avec cette équipe et ce staff », a déclaré Adrien Rabiot, transféré de l'OM à l'AC Milan l'été dernier, lors d'un entretien accordé à Sport Mediaset. Pour rappel, Mike Maignan et lui ont été formés au PSG.