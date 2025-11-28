Transfert au PSG : Adrien Rabiot lâche sa réponse !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'AC Milan, Mike Maignan changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Alerté par la situation de l'international français, le PSG serait en embuscade. Coéquipier de Mike Maignan chez les Rossoneri, Adrien Rabiot a lâché toutes ses vérités sur son avenir.

Après cinq saisonq de bons et loyaux services à l'AC Milan, Mike Maignan pourrait claquer la porte du stade San Siro à l'issue de cette saison. Alors que son contrat va expirer le 30 juin, l'international français changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Maignan au PSG : Rabiot prend position Alarmé par la situation contractuelle de Mike Maignan, le PSG serait emballé par l'idée de le recruter pour 0€ le 1er juillet. En ce sens, les hautes sphères parisiennes auraient inscrit le nom du gardien de 30 ans sur leurs tablettes, et ce, en vue d'un transfert. Toutefois, à en croire Adrien Rabiot, Mike Maignan pourrait snober le PSG en rempilant chez les Rossoneri.