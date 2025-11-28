Après Dembélé, un nouveau Ballon d'Or arrive au PSG !

Amadou Diawara

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Alors qu'il enchaine les performances XXL ces derniers mois, Vitinha pourrait devenir le successeur de l'international français. Du moins, c'est ce qu'affirme Rui Barros, ancien joueur de l'OM et du Portugal.

Lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG, qui a remporté à la fois la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Logiquement, le numéro 10 de Luis Enrique a été sacré Ballon d'Or lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre dernier.

«Il a la dimension d'un futur Ballon d'Or» Depuis le lancement de cet exercice 2025-2026, Vitinha enchaine les performances XXL. D'ailleurs, le milieu de terrain du PSG a inscrit un triplé face à Tottenham ce mercredi soir. D'après Rui Barros, Vitinha est déjà bien parti pour devenir l'héritier d'Ousmane Dembélé. « C'est un enfant du FC Porto, alors c'est une énorme fierté pour tout le club. Jeune, il était déjà techniquement incroyable, et on savait qu'il deviendrait un bon joueur. Mais un top joueur, on ne pouvait pas le savoir. Parce que c'est lui qui l'a décidé. On lui a enseigné des choses, mais c'est lui qui est allé chercher le reste, ce qui fait la différence entre les très bons joueurs et les top joueurs. Il s'est développé à tous les niveaux. Il a acquis une condition physique qui ne le rend pas meilleur techniquement mais qui augmente son habileté. Aujourd'hui, c'est un cerveau, le cerveau de l'équipe au PSG mais aussi en équipe nationale. C'est le fruit de son travail. Il a la dimension d'un futur Ballon d'Or, c'est indiscutable, parce que tous les ans, il joue tous les matches et ses prestations sont presque toujours de haut niveau. Au pire, il est acceptable dans les mauvais jours », s'est enflammé l'ancien milieu de terrain de l'OM et du Portugal, avant de poursuivre.