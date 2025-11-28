Après Dembélé, un nouveau Ballon d'Or arrive au PSG !

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Alors qu'il enchaine les performances XXL ces derniers mois, Vitinha pourrait devenir le successeur de l'international français. Du moins, c'est ce qu'affirme Rui Barros, ancien joueur de l'OM et du Portugal.
Lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG, qui a remporté à la fois la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Logiquement, le numéro 10 de Luis Enrique a été sacré Ballon d'Or lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre dernier.
«Il a la dimension d'un futur Ballon d'Or»
Depuis le lancement de cet exercice 2025-2026, Vitinha enchaine les performances XXL. D'ailleurs, le milieu de terrain du PSG a inscrit un triplé face à Tottenham ce mercredi soir. D'après Rui Barros, Vitinha est déjà bien parti pour devenir l'héritier d'Ousmane Dembélé. « C'est un enfant du FC Porto, alors c'est une énorme fierté pour tout le club. Jeune, il était déjà techniquement incroyable, et on savait qu'il deviendrait un bon joueur. Mais un top joueur, on ne pouvait pas le savoir. Parce que c'est lui qui l'a décidé. On lui a enseigné des choses, mais c'est lui qui est allé chercher le reste, ce qui fait la différence entre les très bons joueurs et les top joueurs. Il s'est développé à tous les niveaux. Il a acquis une condition physique qui ne le rend pas meilleur techniquement mais qui augmente son habileté. Aujourd'hui, c'est un cerveau, le cerveau de l'équipe au PSG mais aussi en équipe nationale. C'est le fruit de son travail. Il a la dimension d'un futur Ballon d'Or, c'est indiscutable, parce que tous les ans, il joue tous les matches et ses prestations sont presque toujours de haut niveau. Au pire, il est acceptable dans les mauvais jours », s'est enflammé l'ancien milieu de terrain de l'OM et du Portugal, avant de poursuivre.
«Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Deco»
« En fait, il est prodigieux. Ce n'est pas juste un joueur qui intercepte, gratte des ballons, dribble ou assure le contrôle du ballon. Il a une grande diversité dans son jeu, il sait trouver et ouvrir des espaces par la passe et par ses déplacements : il est très vaillant physiquement, en activité permanente, c'est lui qui fait progresser l'équipe. Il sait aussi tirer au but, marquer de loin en choisissant les bons tirs, presque toujours cadrés, avec des ballons bas, près du sol, difficiles à aller chercher pour les gardiens. Il n'y a pas grand-chose qu'il puisse beaucoup améliorer dans son jeu, sinon dans les duels aériens, mais à son poste ce n'est pas très important. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Deco, même si Deco jouait un peu plus haut. Mais, comme lui, il était fabuleux pour sa qualité technique, sa faculté à trouver des passes que les autres ne voient pas ou ne peuvent pas réaliser », a conclu Rui Barros.