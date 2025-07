Transfert annoncé, la masterclass de l’OM

Pour le moment, l’OM s’est plutôt montré actif sur le mercato en mettant la main sur trois nouveaux joueurs, dont CJ Egan-Riley, qui a débarqué libre de tout contrat après une aventure à Burnley. Les dirigeants marseillais ont d’ailleurs fait une véritable masterclass en recrutant l’Anglais, car ce dernier peut évoluer à plusieurs postes et son passeport irlandais lui permet de ne pas occuper une place d’extracommunautaire.

Cet été, l’ OM n’était pas concerné par la Coupe du monde des clubs et a donc pu avancer tranquillement sur son mercato. Pablo Longoria a déjà commencé à renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi , puisque trois nouveaux joueurs ont rejoint Marseille : Angel Gomes , CJ Egan-Riley et Facundo Medina .

La masterclass Egan-Riley

Si Facundo Medina a coûté environ 22M€ à l’OM, Angel Gomes et CJ Egan-Riley sont eux arrivés gratuitement dans le sud de la France, car en fin de contrat avec Lille et Burnley respectivement. Mais la bonne affaire ne s’arrête pas là pour le défenseur anglais, car selon les informations de La Provence, ce dernier peut évoluer au poste de central, de latéral droit et de milieu défensif. De plus, il n’occupe pas de place d’extracommunautaire, grâce à son passeport irlandais, ce qui pourrait être d’une grande aide pour d’autres transferts.