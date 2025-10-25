Transfert - Achraf Hakimi : Le PSG fait une grande annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a opéré à un choix fort lors du dernier mercato estival en ne recrutant pas de doublure à Achraf Hakimi au poste de latéral droit, et l'international marocain enchaine donc les titularisations depuis le début de la saison. Luis Enrique s'en est expliqué vendredi en conférence de presse, et explique pourquoi il refuse de lâcher beaucoup d'argent pour recruter un autre latéral au PSG.

Seul et unique latéral droit de formation à composer l'effectif du PSG aujourd'hui, Achraf Hakimi (26 ans) s'est d'ailleurs imposé comme une référence mondiale à son poste. Mais pourquoi le club de la capitale n'a pas songé à faire venir une doublure pour l'international marocain, d'autant que ce dernier partira disputer la CAN cet hiver avec sa sélection nationale ? Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, a justifié ce choix fort sur le mercato vendredi en conférence de presse.

Enrique fan d'Hakimi « Le statut d'Hakimi n'a pas changé ces deux dernières années. Il est l'un des leaders du vestiaire. Ses coéquipiers l'ont choisi comme 2e capitaine, ça indique son statut et son niveau dans l'équipe. En tant que joueur, c'est un joueur différentiel, il a beaucoup de qualités défensives et offensives, il joue presque tous les matchs, toujours à 100%. Je suis très content de l'avoir dans l'équipe », a d'abord expliqué Luis Enrique, avant d'évoquer l'épineuse question de l'absence de doublure d'Hakimi au PSG.