Transfert à l’OM : Un «superbe joueur» a fait le bon choix !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré son histoire avec le FC Nantes, Valentin Rongier a pris la direction du Stade Rennais durant l’été, après six ans à l’OM. Ciblé par les critiques de ses anciens supporters, mais également par une partie des fans rennais, le milieu de terrain a reçu le soutien de Pierre Aristouy.

Cet été, l’Olympique de Marseille a perdu l’un de ses cadres en la personne de Valentin Rongier, parti du côté du Stade Rennais. Un transfert qui a fait du bruit puisque le milieu de terrain, formé au FC Nantes, a rejoint le club rival, de quoi susciter la colère de ses anciens supporters. Rongier peut néanmoins compter sur le soutien d’anciens Canaris comme Jordan Veretout ou encore Pierre Aristouy.

« C’est un superbe joueur et un mec fantastique » Ancien joueur mais aussi entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy a défendu le choix de Valentin Rongier. « Je crois que ce serait maladroit de penser ou de croire que Valentin Rongier a trahi le FC Nantes, n’aime pas le FC Nantes ou qu’il n’a pas de mémoire de ce que le FC Nantes lui a apporté. C’est un superbe joueur et un mec fantastique », a-t-il confié dans un entretien accordé à Tribune Nantaise.