Transfert à l’OM : Un buteur donne sa réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l'une des grandes priroités de l'OM en cette période de mercato estival, Matthis Abline s'est confié à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE. Et le jeune buteur du FC Nantes, actuellement à l'Euro avec l'équipe de France espoirs, préfère avant tout se focaliser sur sa compétition. Mais il ne dit pas non à l'OM...

Le feuilleton Matthis Abline à l'OM fait décidément couler beaucoup d'encre en ce moment ! Dernièrement, le président du FC Nantes Waldemar Kita haussait le ton à ce sujet et fermait la porte pour un transfert de son jeune buteur : « Si à Marseille ils pensent prendre Abline pour rien du tout, ils se trompent. Qu’ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs. Ils l’ont fait avec Rongier et Merlin. Abline n’ira pas à l’OM, sauf s’ils paient une fortune, 50M€. Ils n’ont pas tant d’argent que ça. Mais j’aimerais qu’il reste. J’avais poussé pour le prendre car je voyais un gros potentiel », lâchait le président du FC Nantes. Mais qu'en est-il du côté du principal intéressé ?

Abline répond à l'OM Dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Matthis Abline a fait le point sur son avenir : « L’intérêt de l’OM ? Franchement, je n’ai pas encore trop réfléchi à ça. Ma saison n’est pas terminée, la saison prochaine n’a pas démarré. Pour l’instant, je suis ici avec les Espoirs et j’y suis très bien. Pour ma situation personnelle, on verra plus tard…», indique le jeune attaquant du FC Nantes, qui ne dit donc ni oui ni non à l'OM pour cet été.