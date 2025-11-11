Transfert à l'OM : Un attaquant offert... sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'OM dispose de quatre attaquants de pointe en les personnes de Pierre-Emerick Aubameyang, d'Amine Gouiri, de Robinio Vaz et de Neal Maupay. Néanmoins, du point de vue de Nabil Djellit qui est resté bouche bée devant le retour tonitruant d'Emanuel Emegha face au LOSC (2-0), le jeune buteur néerlandais de Strasbourg est la bonne pioche.

Emanuel Emegha a été l'une des figures forts du championnat de France la saison dernière. L'attaquant néerlandais du RC Strasbourg de 22 ans s'était mué en redoutable buteur de la formation alsacienne. En cette première partie de saison, Emegha a manqué pas mal de matchs en raison de pépins physiques, mais a signé son retour en Ligue 1 dimanche par le biais de la réception du LOSC à La Meinau.

«Contre Monaco, je n'étais pas là, contre le PSG je n'étais pas là. Lille, that's it» Auteur d'un doublé contre le LOSC dimanche (victoire sur le score de 2 buts à 0), Emanuel Emegha n'a pas manqué de faire savoir que le RC Strasbourg était un gros club du championnat de France. Le tout, en signant une sortie médiatique dont lui seul a le secret. « Nous aussi, on est un gros du championnat. Oui, mais vous aviez perdu contre Marseille et Monaco, là vous battez Lille... (Il coupe) Contre Monaco, je n'étais pas là, contre le PSG je n'étais pas là. Lille, that's it ».