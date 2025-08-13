Transfert à l'OM : Un attaquant échangé à la surprise générale ?

Le mercato de l'OM bien que déjà très actif, n'est toutefois pas encore terminé. Et pour cause, un attaquant est encore attendu et les discussions avec Edon Zhegrova auraient été récemment relancées. Mais alors que la possibilité de voir Faris Moumbagna être inclus dans l'opération avec le LOSC a circulé, cela serait finalement plus compliqué que prévu.
Déjà très actif sur le mercato, l'OM a notamment renforcé son secteur offensif en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Igor Paixao. Et pourtant, ce n'est pas encore terminé puisque pour remplacer Jonathan Rowe, annoncé sur le départ, le club phocéen s'intéresse à Edon Zhegrova.
Zhegrova, négociations relancées !
En effet, selon les informations de Foot Mercato, l'OM et le LOSC auraient effectivement intensifiés leurs négociations alors qu'Olivier Létang assurait encore récemment que l'ailier resterait jusqu'au bout de son contrat qui s'achève en juin 2026.
Moumbagna dans le deal, opération annulée ?
Et afin de faire avancer ce dossier, l'hypothèse que Faris Moumbagna soit inclus dans l'opération a circulé. L'attaquant marseillais n'entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi et la concurrence s'annonce rude. Cependant, selon les informations de La Minute OM, le LOSC ne devrait pas accepter cette option. L'OM devra donc trouver une autre solution pour attirer Edon Zhegrova.