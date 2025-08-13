Transfert à l'OM : Un attaquant échangé à la surprise générale ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato de l'OM bien que déjà très actif, n'est toutefois pas encore terminé. Et pour cause, un attaquant est encore attendu et les discussions avec Edon Zhegrova auraient été récemment relancées. Mais alors que la possibilité de voir Faris Moumbagna être inclus dans l'opération avec le LOSC a circulé, cela serait finalement plus compliqué que prévu.

Déjà très actif sur le mercato, l'OM a notamment renforcé son secteur offensif en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Igor Paixao. Et pourtant, ce n'est pas encore terminé puisque pour remplacer Jonathan Rowe, annoncé sur le départ, le club phocéen s'intéresse à Edon Zhegrova.

Zhegrova, négociations relancées ! En effet, selon les informations de Foot Mercato, l'OM et le LOSC auraient effectivement intensifiés leurs négociations alors qu'Olivier Létang assurait encore récemment que l'ailier resterait jusqu'au bout de son contrat qui s'achève en juin 2026.